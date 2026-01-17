Harald und Sonja von Norwegen: Video-Rückblick zum 35. Thronjubiläum

Privat sorgte König Harald durchaus für einige Schlagzeilen. Weil seine Auserkorene Sonja nicht aus dem Adel stammte, war sein Vater lange gegen die Verbindung. Nach neun Jahren gab König Olav dann doch noch seine Zustimmung. Das Paar heiratete 1968 und bekam zwei Kinder. Erstgeborene ist Tochter Märtha Louise von Norwegen (54), die aber aufgrund der damals noch geltenden männlichen Thronfolge gegenüber ihrem Bruder Haakon (52) das Nachsehen hatte. Sie sorgte wegen ihrer Arbeit als Geistheilerin und Verwendung ihres Titel für ihre Geschäfte, aber auch mit einer gescheiterten Ehe und ihrer neuen Liebe zu dem «Schamanen» Durek Verrett immer wieder für Diskussionen.