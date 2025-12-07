Hardware unterm Weihnachtsbaum: Geschenke für Tech-Fans

Die Bibliothek in der Hosentasche

Für Buchliebhaber, die auch moderner Technik nicht abgeneigt sind, könnte sich beispielsweise ein eBook–Reader anbieten. Mit solchen Geräten ist es möglich, quasi die gesamte Bibliothek in der eigenen Hosen– oder Handtasche immer dabei zu haben. Eines der vielversprechendsten Geräte dieser Kategorie ist der Kindle Colorsoft von Amazon. Dieser kann – wie sein Name bereits andeutet – Inhalte wie Comics auch in Farbe darstellen und bietet direkten Zugang zum Kindle–Shop, in dem Leserinnen und Leser alles in Sachen Buch finden, was das Herz begehrt. Der Preis liegt bei rund 260 Euro. Alternativ bieten sich auch günstigere Varianten des Kindle an. Zwei der aussergewöhnlichsten Geräte am Markt ähneln unterdessen äusserlich Smartphones – der kleine Boox Palma 2 (aktuell knapp 270 Euro) und der neue Boox Palma 2 Pro (rund 400 Euro).