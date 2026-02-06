Hardy Krüger jr.: «Ein Faultier war ich ganz bestimmt nicht»

Er sieht Ariel und Gil als Finalisten

Die vielen Streitigkeiten am Lagerfeuer machten ihm weniger zu schaffen. Er sei ein ruhiger Typ und habe versucht, der Ruhepol zu sein. Ariels (22) Auftritt sieht er als Strategie. Sie wisse ganz genau, wie sie sich in den Vordergrund spielen könne. «Es geht einfach nur um Präsenz, Sendezeit und sich in den Vordergrund zu stellen. Ich habe versucht, das zu ignorieren. Ich habe versucht, einfach bei mir zu bleiben und in mir zu ruhen und einfach auch den anderen vielleicht einen Ruhepol zu geben.» Taktisch sei eine Allianz mit Ariel oder Gil Ofarim (43) vielleicht sinnvoller gewesen, doch: «Ich bin ein ehrlicher Mensch und ich reagiere da so drauf, wie ich das irgendwie empfinde.»