Hardy Krüger jr.: Grosser Ärger mit den Mietern

Hardy Krüger jr. (54) hat offenbar Probleme mit seinen Mietern. Wie «Bild am Sonntag» berichtet, habe der Schauspieler zusammen mit seiner Frau Alice und deren Eltern ein Haus gekauft, sanieren lassen und in diesem Sommer an eine Familie vermietet. Diese habe bisher jedoch keine Miete gezahlt. Und das Haus soll sich in keinem guten Zustand mehr befinden.