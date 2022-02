Hardy Krüger Jr.: Ist er schon bereit für die Opa-Rolle?

Beim Thema Patchwork macht Schauspieler Hardy Krüger Jr. (53) so schnell niemand etwas vor. Seit 2018 ist er mit seiner Frau Alice verheiratet - gemeinsam bringen sie sieben Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Ehe. «Ich wollte immer eine Familie haben, eine Familie, die ich selber so nie erfahren habe. Deswegen habe ich jetzt eine grosse Patchwork-Familie mit sieben Kindern und das ist genau das, wie ich mir das vorgestellt habe», schwärmt der 53-Jährige.