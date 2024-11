Hardy Krüger jr.: So geht es mit seiner «GZSZ»-Rolle weiter

Seit August stand Hardy Krüger jr. (56) für die RTL–Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» vor der Kamera. Zwar tauchte Lars Seefeld, ehemals Brunner, nach dramatischen Vorkommnissen ab, jedoch wird der Schauspieler in einer Spezial–Ausgabe in Spielfilmlänge am 5. Dezember (ab 19:40 Uhr bei RTL, eine Woche zuvor bereits im Streaming bei RTL+) wieder in seine Rolle des Bösewichts schlüpfen. Im Interview mit dem Sender offenbarte Krüger jr. jetzt, dass seine Szenen im «GZSZ»–Special zwar vorerst seine letzten in seiner Gastrolle sein werden – ein kleines Türchen für eine Rückkehr liess er jedoch offen.