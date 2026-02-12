Hardy Krüger jr.: Überraschende Abrechnung mit dem Reality-TV

Falsche Vorstellung vom Format

Im Interview mit dem «Berliner Kurier» bezeichnete er seine Teilnahme an der RTL–Show als «kleinen Unfall». Krüger jr. hatte sich unter dem Dschungelcamp offenbar etwas anderes vorgestellt. Er sei davon ausgegangen, dass Gespräche am Lagerfeuer im Vordergrund stehen würden und Aufgaben, die man zusammen absolvieren müsse, erzählte er der Zeitung. Dass die Sendung stattdessen in die «Trash–Richtung» gehe und auf «Krawall und Auseinandersetzungen» setzt, habe ihn kalt erwischt.