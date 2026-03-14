Hardy Krüger jr.: Vierte Hochzeit mit Ehefrau Alice in Planung

Dieses Wunder will das Paar nun mit einer erneuten Trauung feiern. Nachdem ihm der Ring wieder übergeben wurde, machte Hardy Krüger jr. laut «Bild» am vergangenen Freitag genau dort seiner Frau den Antrag, wo die beiden auch heiraten wollen. Bereits im Oktober 2025 gab es Berichte darüber, dass der Schauspieler seiner Frau während einer Kreuzfahrt nach Südafrika einen vierten Antrag gemacht hatte. «Mitten im Gespräch stand er plötzlich auf, ging auf die Knie und fragte mich ein viertes Mal», erzählte Alice Krüger dem Sender RTL. Er hatte sogar einen neuen Ring dabei. «Wir haben wilde Zeiten hinter uns und das ist so unbeschreiblich schön zu wissen, dass wir zusammen gehören», fügte sie hinzu.