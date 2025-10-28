Hardy Krüger: Vierter Antrag auf hoher See

Hardy Krüger (57) weiss, wie man einen Moment unvergesslich macht. Während einer Kreuzfahrt nach Südafrika sitzt der Schauspieler mit seiner Frau Alice bei einem Podcast vor Publikum, als er plötzlich aufsteht. Was folgt, ist ein spontaner Liebesbeweis, den niemand erwartet hatte.
«Mitten im Gespräch stand er plötzlich auf, ging auf die Knie und fragte mich ein viertes Mal», erzählt Alice Krüger dem Sender «RTL». Er hatte sogar einen neuen Ring dabei. «Wir haben wilde Zeiten hinter uns und das ist so unbeschreiblich schön zu wissen, dass wir zusammen gehören», fügt sie hinzu. Tatsächlich musste das Paar in den vergangenen Monaten immer wieder Trennungsgerüchte dementieren.
Alice Krüger: «Er ist mein James Bond»
Alice Krüger findet weitere liebevolle Worte für ihren Mann. «Er ist mein James Bond», schwärmt sie nach dem romantischen Moment auf hoher See. Das Ehepaar plant nun eine Feier. «Mit der ganzen Familie und vielleicht sogar über Weihnachten», verrät Alice Krüger.
Die Krügers sind bereits seit 2018 verheiratet. Hochzeit feierten sie damals in Tirol. Eine zweite Trauung folgte im Jahr 2019 in Marokko.
In Lugano, seinem Geburtsort, machte er ihr 2020 einen erneuten Antrag, wie das Paar auf Instagram bekannt gab. Im Interview mit der «Bild» hat der Schauspieler damals auch verraten, was hinter der erneuten Hochzeit steckt: Es sei ein «spontaner romantischer Gedanke» gewesen, sagt Krüger. «Als sie meine Heimat kennengelernt hat, kam ich auf die Idee. Hier ist meine Familie zu Hause, hier kenne ich alle. Eigentlich muss man sich doch dort das Jawort geben, wo man zu Hause ist. Und das haben wir hier noch nicht gemacht.»
Im August 2021 erneuerten sie ihr Eheversprechen zudem auf Schloss Proschwitz in Meissen, wie die «Bild am Sonntag» berichtete. Es war ein Tag, nur für die beiden – ganz ohne Freunde, Familie oder weitere Gäste. Der Auslöser war Corona. «Die Zeit in der Pandemie hat viele Paare auseinandergebracht oder noch enger zusammengeschweisst», sagte er damals.
Alice und Hardy Krüger leben in einer grossen Patchworkfamilie. Sowohl der Schauspieler als auch seine Ehefrau waren zuvor bereits mehrfach verheiratet. Er brachte vier Kinder mit in die Beziehung, sie drei.