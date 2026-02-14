Harper Beckham schwärmt zum Valentinstag von ihren Eltern

Zudem drückte die 51–Jährige ihre Unterstützung für die Beziehung ihres Sohnes Cruz (20) zu Jackie Apostel aus. Die Singer–Songwriterin hatte Schnappschüsse von sich und ihrem Partner veröffentlicht und dazu geschwärmt: «Mit dir ist alles klar, es gibt keinerlei Störungen. Du kannst erkennen, was ich denke oder fühle, ohne dass ich ein Wort sage, und du kannst mich zum Lächeln bringen, ohne dass du ein Wort sagst.» Dies wiederum kommentierte Victoria Beckham mit den Worten: «Wir lieben dich!»