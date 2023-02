Harrison Ford freut sich auf «grossartige Zeit» im Marvel-Universum

Als General Ross in «Captain America: New World Order» feiert Harrison Ford (80) demnächst sein Debüt im Marvel Cinematic Universe (MCU). Im Gespräch mit «The Hollywood Reporter» erzählt der Schauspieler, wie es zu der Zusammenarbeit gekommen ist. «Ich dachte: ‹Alle anderen scheinen eine grossartige Zeit zu haben›», sagt der 80-Jährige. Zudem möge er es, «etwas zu tun, das anders ist als das, was ich bisher gemacht habe, und die Leute damit zu erfreuen». Also habe er sich entschieden, es «auszuprobieren».