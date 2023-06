Harrison Ford ist schwer genervt von einer Fan-Frage

Die Antwort: «Ich, Arschloch!»

«Sie fragen mich meistens ‹Wenn es einen Kampf gäbe zwischen Han Solo und Indiana Jones, wer zur Hölle würde gewinnen?›», so Ford. «Und ich sage: ‹Ich, Blödmann! Ich will nicht über so einen Mist nachdenken. Ich meine, warum fragst du mich so einen Quatsch?›»