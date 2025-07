Harrison Ford: Michael J. Fox am «Shrinking»-Set «unverzichtbar»

Besondere Verbindung durch gemeinsame Herausforderung

In «Shrinking» verkörpert Ford den kauzigen, aber warmherzigen Dr. Paul Rhoades, eine in die Jahre gekommene Psychotherapie–Ikone, bei der Parkinson diagnostiziert wurde. Fox, der bereits im Alter von nur 29 Jahren im Jahr 1991 die niederschmetternde Diagnose in der Realität erhielt, spielt eine noch nicht näher bekannte Rolle in der dritten Staffel der Serie.