Harrison Ford mit Gürtelrose diagnostiziert - er fehlt bei den Oscars

Die Vorbereitungen für die 97. Academy Awards laufen auf Hochtouren. Einen Tag vor der Preisverleihung in Los Angeles kamen die berühmten Laudatorinnen und Laudatoren im Dolby Theatre in Los Angeles zusammen, um ihre Ansprachen zu proben. Eigentlich sollte hier auch Hollywood–Legende Harrison Ford (82) dabei sein, der als Laudator für die Verleihung am Sonntagabend eingeplant war. Doch der Schauspieler soll nun krank sein und am Abend fehlen.