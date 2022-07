Niedergang - und Neuerfindung?

Ab der Jahrtausendwende trübt sich Harrison Fords Stern etwas ein. Die grossen Hauptrollen bleiben aus. Sein vierter Auftritt als Indiana Jones im Jahr 2008 kommt bei Fans und Kritikern nicht gut an. 2014 spielt er in «The Expendables 3» mit, dem Franchise für mehr oder weniger abgehalfterte Action-Recken. Wenn Ford für Aufsehen sorgt, dann mit alten Rollen. 2015 gibt der Hobbypilot in «Das Erwachen der Macht» noch einmal den Han Solo. 2017 kommt die späte Fortsetzung «Blade Runner: 2049». 2020 zeigt der passionierte Naturschützer in der Jack-London-Verfilmung «Ruf der Wildnis», dass er das Abenteuer noch drauf hat.