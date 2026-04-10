Harrison Ford: Schauspielerei half ihm aus der Depression

Harrison Ford (83) hat offen über eine schwierige Lebensphase gesprochen. Im Podcast «Awards Chatter» des «Hollywood Reporter» verriet er, dass er als College–Student an einer Depression litt. «Ich stand aus meinem Bett auf, ging zum Telefon, bestellte eine Pizza, legte mich wieder hin und wartete, bis die Pizza kam. Ich ass die Pizza, warf die Verpackung in die Ecke und schlief wieder ein», schilderte der Schauspielstar seine Antriebslosigkeit. Zu Vorlesungen sei er nur selten erschienen. «Und wenn ich doch einmal zum Hörsaal ging, berührte ich oft die Tür an der Aussenseite des Gebäudes, drehte mich um und ging wieder zurück», ergänzte er.