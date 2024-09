Harry Kane und Co.: Traditioneller Wiesn-Besuch der Bayern am Sonntag

Seit dem Samstag (21. September) ist in München das Oktoberfest in vollem Gange. Am Sonntag (22. September) traten auch Spieler und Funktionäre des FC Bayern München ihren traditionellen Gang auf die Wiesn an. Bayern–Urgestein Thomas Müller scherzte dabei: «Die Stimmung müssen wir uns nicht mal schön trinken», wie der BR berichtet. Kein Wunder, liegt hinter dem Team doch eine Woche mit insgesamt 20 erzielten Toren. Am Samstag bezwangen die Bayern bekanntermassen zuletzt Werder Bremen mit 5:0.