Harry Laffontien gewinnt «DSDS» - und Dieter Bohlen sendet Grüsse

Harry Laffontien (21) ist Deutschlands neuer Superstar. Der Sänger gewann am Samstagabend mit 73,1 Prozent der Zuschauerstimmen das Finale der 19. Staffel der Castingshow «DSDS» (bei RTL oder via RTL+). Der Zirkus-Artist setzte sich gegen Bruder Gianni Laffontien (17), Amber van den Elzen (20) und Melissa Mantzoukis (18) durch. Für die Finalisten gab es in der Show eine prominente Video-Grussbotschaft.