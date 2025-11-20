«Harry liebt mich so vollkommen»: Meghan gibt seltene Ehe-Einblicke

Dann spricht Meghan über Prinz Harry, mit dem sie seit 2018 verheiratet ist: «Er liebt mich so mutig und bedingungslos, und er hat auch eine andere Perspektive, weil er Medien sieht, die ich nicht sehen würde», sagte sie. «Niemand auf der Welt liebt mich mehr als er, deshalb weiss ich, dass er immer für mich da sein wird.» Weiter schwärmt sie von Harry, dass er «jemand ist, der diese kindliche Neugier und Verspieltheit hat». Das habe sie sehr angezogen, «und er hat das in mir zum Vorschein gebracht», fügte sie hinzu. «Das hat sich auf jeden Bereich unseres Lebens übertragen. Selbst im Geschäftsleben möchte ich, dass wir spielen und Spass haben, Neues entdecken und kreativ sind.»