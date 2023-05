Harry & Meghan: Aufregung um Verfolgungsjagd überschattet Hochzeitstag

«Gestern Abend waren der Herzog und die Herzogin von Sussex und Frau Ragland in eine beinahe verhängnisvolle Verfolgungsjagd durch eine Gruppe äusserst aggressiver Paparazzi verwickelt», hatte ein Sprecher der Royals am vergangenen Mittwoch (17. Mai) mitgeteilt. Die Herzogin war zuvor bei der «Women of Vision»-Gala im Beisein ihres Mannes und ihrer Mutter in New York City mit einem Preis geehrt worden. Die Heimfahrt habe sich durch die aufdringlichen Fotografen zu einer Gefahrensituation entwickelt, die schreckliche Parallelen zu jener aufwies, die 1997 zu Prinzessin Dianas Unfalltod geführt hatte.