«Harry & Meghan»: Netflix-Doku nominiert - aber nicht für den Emmy

Bei den HCA TV Awards stehen die Sussexes in einer Reihe mit dem Tierfilm «Ein Planet vor unserer Zeit» und der US-Serie «Rainn Wilson and the Geography of Bliss», in der sich ein Schauspieler auf die Suche nach dem Glück macht. Weitere Konkurrenz ist die Reality-Show «Rennervations» mit Jeremy Renner (52), die von Oprah Winfrey (69) produzierte Doku-Serie «1619 Project» über die Geschichte der Sklaverei in den USA und ihre Auswirkungen und die Apple-TV+-Reisedoku «Urlaub wider Willen mit Eugene Levy».