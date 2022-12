«Harry & Meghan»: Trailer zur Netflix-Serie bietet intime Einblicke

«Harry & Meghan» zeigt noch nie zuvor gesehene Aufnahmen

Der zu grossen Teilen in Schwarz-Weiss gehaltene Trailer zu «Harry & Meghan» zeigt viele noch nie zuvor gesehene Aufnahmen aus dem Privatleben der Sussexes. So hat Meghan ganz offenbar einige intime Momente mit Selfies festgehalten. Dann wieder kommen im Trailer Aufnahmen vor, die während der Botswana-Reise des damals noch jungen Paares im Jahr 2016 entstanden zu sein scheinen. Auch sind Harry und Meghan tanzend auf ihrer Hochzeit zu sehen, und die Ehefrau von Prinz Harry steht auf einem sehr privaten Foto mit ihrem deutlich sichtbaren Babybauch an einem See.