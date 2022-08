«Harry Potter»-Autorin J.K. Rowling mit dem Tod bedroht

Ihr Kollege Rushdie wurde am Freitag im US-Bundesstaat New York auf offener Bühne mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Seinem Agent zufolge könnte er ein Auge verlieren, die Nerven in seinem Arm seien durchtrennt und seine Leber sei durchstochen worden. Mittlerweile werde er aber nicht mehr künstlich beatmet und könne wieder erste Worte sprechen.