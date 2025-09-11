«Harry Potter»-Hörbücher: Kit Harington und Keira Knightley dabei

Gleich auf zwei neue, hochkarätige «Harry Potter»–Projekte können sich Fans von Harry, Hermine, Ron und Co. in Zukunft freuen. Neben der geplanten Fernsehserie von HBO, die 2027 starten soll, werden auch die sieben «Harry Potter»–Romane von J. K. Rowling (60) im englischen Original neu vertont – als Hörspiel mit über 200 Sprecherinnen und Sprechern, neuer Musik und Soundeffekten. Und auch der Sprach–Cast der Audible–Hörbuchreihe wächst und wächst und liest sich wie ein Who's who Hollywoods.