«Harry Potter»: Regisseur der ersten Filme gibt Serie seinen Segen

Das sagt Chris Columbus zu Cillian Murphy als Voldemort

Chris Columbus äussert sich auch zu Gerüchten über das Casting von Voldemort. Cillian Murphy (48) soll für die Rolle des Überschurken im Gespräch sein. Nicht nur Fans in Online–Foren, sondern auch Ralph Fiennes (62) ist begeistert von der Vorstellung. Der Darsteller des Voldemort in den Kinofilmen unterstützte in einem Interview die Verpflichtung des Iren, der für die Titelrolle in «Oppenheimer» den Oscar gewann.