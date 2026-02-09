«Harry Potter»: Schon jetzt riesige Erwartungen an neue Serie

«Harry Potter»–Serie soll Anfang 2027 kommen

Nach aktuellem Stand wird die «Harry Potter»–Serie in den ersten Monaten des neuen Jahres erscheinen. HBO– und Max–Content–Boss Casey Bloys bestätigte dem Branchenportal «Deadline» noch vor wenigen Tagen: «Nun, wir haben bisher 2027 gesagt. Um es etwas genauer zu formulieren, würde ich sagen, Anfang 2027. Und jetzt werden Sie fragen, ob das Januar, Februar, März oder April bedeutet – das sind wir noch nicht bereit, zu sagen. Ich sage einfach Anfang 2027.»