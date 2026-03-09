«Harry Potter»-Serie: Angebliches Mobbing-Problem am Set

Am Set der neuen «Harry Potter»–Serie von HBO häufen sich einem Bericht zufolge ernste Vorwürfe. Sowohl unter Erwachsenen als auch unter minderjährigen Darstellerinnen und Darstellern soll es zu Mobbing–Vorfällen gekommen sein. Laut eines Berichts der britischen «The Sun» wurden konkrete Anschuldigungen bereits an die Produktionsleitung herangetragen. Besonders brisant: Zwei zwölfjährige Komparsen sollen auf dem Studiogelände handgreiflich aneinandergeraten sein. Einer von ihnen habe einem Insider zufolge den anderen mit den Worten bedroht: «Ich werde dich nach Ende der Dreharbeiten erwischen.»