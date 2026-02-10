«Harry Potter»-Serie bietet Einblicke in Draco Malfoys Privatleben

Die kommende «Harry Potter»–Serie von HBO soll sich eng an die Bücher von J.K. Rowling (60) halten, hiess es bisher. Doch offenbar geht sie auch über die Vorlage hinaus. Das deutet zumindest Lox Pratt (14) gerade an. Der Teenager spielt in der Serie Harry Potters Schulrivalen Draco Malfoy. Anders als in den Romanen sehe man darin Draco nicht nur in Hogwarts, sondern auch zuhause. Dies verriet Pratt dem «1883 Magazine».
«Ich will nicht zu viel darüber verraten, aber es gibt einige brillante Szenen zuhause, in denen man einen Einblick bekommt, wie er ist», sagte Pratt dem Magazin. In den Büchern und den Kinofilmen sei Draco eine eindimensionale Figur, der höhnische Schurke. In der Serie will der Jungdarsteller zeigen, was hinter Dracos Verhalten stecke.
«Alle Lehrer in ihren kleinen Zimmern» zu sehen
Rowlings Romanreihe und ihre Verfilmung schaue dem Titelhelden Harry Potter über die Schulter, sagte Lox Pratt. Daher komme das Privatleben der anderen Figuren zu kurz. Dies ändere sich in der Serie. «Man wird alle Lehrer in ihren kleinen Zimmern sehen», versprach er gegenüber dem «1883 Magazine».
Neben «Harry Potter» ist Lox Pratt an einer anderen hochkarätigen Serie beteiligt. Bei der BBC ist gerade eine neue Adaption von «Herr der Fliegen» des Literaturnobelpreisträgers William Golding (1911–1993) erschienen. Darin spielt der blauäugige Blondschopf als Jack ebenfalls den Schurken.
Nach aktuellem Stand soll die «Harry Potter»–Serie Anfang 2027 beim Streamingdienst HBO Max starten. Neben Lox Pratt werden die Jungmimen Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton die Helden Harry, Ron und Hermine verkörpern. Daneben treten altgediente Schauspieler wie John Lithgow (80) als Schulleiter Dumbledore und Nick Frost (53) als Wildhüter Hagrid auf.