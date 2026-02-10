«Harry Potter»-Serie bietet Einblicke in Draco Malfoys Privatleben

Die kommende «Harry Potter»–Serie von HBO soll sich eng an die Bücher von J.K. Rowling (60) halten, hiess es bisher. Doch offenbar geht sie auch über die Vorlage hinaus. Das deutet zumindest Lox Pratt (14) gerade an. Der Teenager spielt in der Serie Harry Potters Schulrivalen Draco Malfoy. Anders als in den Romanen sehe man darin Draco nicht nur in Hogwarts, sondern auch zuhause. Dies verriet Pratt dem «1883 Magazine».