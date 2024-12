«Harry Potter»-Serie: Drehstart 2025, wird Paapa Essiedu zu Snape?

Der potenzielle Snape–Darsteller Essiedu erhielt für sein Spiel in der HBO–Serie «I May Destroy You» eine Emmy–Nominierung. Daneben trat er in einer Episode der dystopischen Netflix–Serie «Black Mirror», in der Gangster–Serie «Gangs of London» sowie den Kinofilmen «Mord im Orient Express» und «Men – Was dich sucht, wird dich finden» auf.