«Harry Potter»-Serie: «Dumbledore» John Lithgow wäre fast ausgestiegen

Lithgow teilt Rowlings Ansichten nicht

Letztlich blieb er jedoch an Bord. In seinem Gespräch mit der «New York Times» machte Lithgow aber deutlich, dass er Rowlings Ansichten zu Transgender–Themen nicht teile. Gleichzeitig verteidigte er die «Harry Potter»–Bücher selbst: Sie stünden «eindeutig auf der Seite der Engel, gegen Intoleranz und Bigotterie», wird er zitiert. Dass das Thema damit erledigt ist, glaubt Lithgow allerdings nicht. Er räumte offen ein, dass die Frage nach Rowling ihn «in jedem Interview, das ich für den Rest meines Lebens geben werde», begleiten wird.