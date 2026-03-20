«Harry Potter»-Serie: «Dumbledore» John Lithgow wäre fast ausgestiegen

John Lithgow (80) dachte ans Aufhören: Wegen transfeindlicher Äusserungen von «Harry Potter»–Autorin J.K. Rowling (60) erwog der Schauspieler, seine Rolle als Albus Dumbledore in der neuen «Harry Potter»–Serie von HBO niederzulegen. Das verriet er der «New York Times».
Nachdem seine Besetzung als Hogwarts–Schulleiter bekannt gegeben worden war, schlug Lithgow eine Menge Kritik entgegen – weil er für ein Projekt arbeitet, das die Werke der kontroversen Autorin neu adaptiert. Rowling sorgt seit Jahren mit ihren Aussagen zu Transrechten für Kontroversen. Laut dem Bericht wurde Lithgow von der heftigen Online–Reaktion regelrecht «getroffen» – und zog ernsthaft in Betracht, die Produktion zu verlassen.
Lithgow teilt Rowlings Ansichten nicht
Letztlich blieb er jedoch an Bord. In seinem Gespräch mit der «New York Times» machte Lithgow aber deutlich, dass er Rowlings Ansichten zu Transgender–Themen nicht teile. Gleichzeitig verteidigte er die «Harry Potter»–Bücher selbst: Sie stünden «eindeutig auf der Seite der Engel, gegen Intoleranz und Bigotterie», wird er zitiert. Dass das Thema damit erledigt ist, glaubt Lithgow allerdings nicht. Er räumte offen ein, dass die Frage nach Rowling ihn «in jedem Interview, das ich für den Rest meines Lebens geben werde», begleiten wird.
Ein Thema, das die gesamte Produktion begleitet
Lithgow ist dabei nicht der Einzige im Cast, der auf Distanz zu Rowlings Weltanschauung geht. Auch Paapa Essiedu (35), der in der Serie Severus Snape verkörpert, hat sich öffentlich positioniert: Er gehörte laut «Variety» zu Hunderten von Filmschaffenden, die einen offenen Brief unterzeichneten, der britische TV–Kanäle und Institutionen auffordert, Transrechte aktiv zu schützen und Transpersonen einzuschliessen.
«Harry Potter»–Serie soll 2027 erscheinen
Die erste Staffel des Serien–Grossprojekts von HBO soll Anfang 2027 veröffentlicht werden. Die Hauptrolle des jungen Zauberers Harry übernimmt Dominic McLaughlin, der damit in die Fussstapfen von Daniel Radcliffe (36) tritt. Nick Frost (53) verkörpert Fan–Liebling Hagrid.