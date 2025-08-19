«Harry Potter»-Serie: Erstes Foto der neuen Weasley-Geschwister

Die Serie, die als treue Adaption der sieben Bücher geplant ist, wird unter der Leitung von Showrunnerin Francesca Gardiner und Regisseur Mark Mylod produziert. Die Dreharbeiten haben im Juli 2025 in den Leavesden Studios in Grossbritannien begonnen. Die erste Staffel, die sich an «Harry Potter und der Stein der Weisen» orientiert, soll voraussichtlich 2027 auf HBO und HBO Max Premiere feiern.