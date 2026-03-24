«Harry Potter»-Serie: HBO zeigt erstes offizielles Foto von Harry

Auf dem ersten offiziellen Szenenbild ist Dominic McLaughlin als Harry Potter zu sehen. Er trägt die klassische Gryffindor–Quidditch–Robe mit der Nummer 7 auf dem Rücken. Das Bild vermittelt eine Atmosphäre, die sowohl den magischen Charme der ursprünglichen Filme einfängt als auch einen frischen, modernen Look verspricht.