«Harry Potter»-Serie: Nick Frost soll Hagrid spielen

Das sollen die neuen «Harry Potter»–Stars sein

Dessen angeblicher Nachfolger Nick Frost ist unter anderem aus den Filmen «Shaun of the Dead» und «Hot Fuzz» bekannt. Er würde sich mit einem Engagement in der «Harry Potter»–Serie zu seinen Schauspielkollegen John Lithgow (79), Janet McTeer (63) und Paapa Essiedu (34) gesellen, die ebenfalls dabei sein sollen – als Albus Dumbledore, Minerva McGonagall und Professor Severus Snape.