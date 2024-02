«Harry Potter»-Serie startet offenbar schon 2026

Warner Bros. arbeitet seit mehreren Monaten an einem Reboot von «Harry Potter» – diesmal in Serienform beim Streamingdienst Max. Und möglicherweise müssen sich Fans gar nicht mehr so lange in Geduld üben: Wie «Variety» berichtet, soll der erste Teil der Serie im Jahr 2026 bei dem Streamingdienst zu sehen sein. Das habe der Chef von Warner Bros. Discovery, David Zaslav, am Freitag (23. Februar) im Rahmen der vierteljährlichen Investorenkonferenz verraten. Ein konkretes Startdatum gibt es aber noch nicht.