«Harry Potter»-Star Bonnie Wright hat geheiratet

Bonnie Wright (31) hat geheiratet! Die Schauspielerin postete auf Instagram ein Video, das ihre Hand und die ihres Partners Andrew Lococo zeigt. An beiden Händen steckt ein Ehering. «Gestern war der beste Tag meines Lebens, dank meines Mannes», schrieb Wright zu dem Video. Bonnie Wright wurde als Darstellerin der Ginny Weasley in den «Harry Potter»-Filmen bekannt. Sie spielte in allen acht Verfilmungen die grosse Liebe des Titelhelden.