«Harry Potter»-Star Miriam Margolyes nach OP: «Habe jetzt ein Kuhherz»

Dann, im Juni, als Margolyes nackt in der britischen «Vogue» zu sehen war, sprach sie bei einem weiteren Podcast–Auftritt offen darüber, wie sich ihre Ernährung auf ihre Gesundheit ausgewirkt hat. Sie sagte bei «How To Fail With Elizabeth Day», dass dies zu der Verschlechterung des Zustands ihrer Wirbelsäule beigetragen habe. «Ich habe mein Leben begrenzt, weil ich mich nach Karamellbonbons oder gehackter Leber und Käsekuchen sehnte», sagte sie. «All diese Absurditäten. Ich hätte nicht so gierig sein sollen. Ich hätte stärker sein sollen.»