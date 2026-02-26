Harry Styles: Darum musste er bei der Beerdigung seiner Oma lachen

Seine überraschende Antwort: das Krematorium. «Ich mag Songs zu Feuerbestattungen wirklich sehr», sagte Harry Styles, und erklärte im Anschluss, woher das kommt. «Ich erinnere mich, dass ich bei der Beerdigung meiner Grossmutter war.» Und als der Sarg auf dem Band befördert wurde, sei «The Long and Winding Road» (in Anspielung auf den Song der Beatles, zu Deutsch etwa: «Der lange und kurvenreiche Weg») gespielt worden, «und das brachte mich zum Lachen», erinnerte sich der britische Star. «Es fühlt sich so unpassend an», fügte Styles hinzu. «Und dann fing ich einfach an, über unangemessene Lieder für eine Einäscherung nachzudenken. ... Und da ging es los.»