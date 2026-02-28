Harry Styles feiert Red-Carpet-Comeback bei den Brit Awards

Erster Red–Carpet–Auftritt seit drei Jahren

Seinen letzten offiziellen Auftritt auf einem roten Teppich hatte Styles bei den Brit Awards 2023. Anschliessend gönnte er sich eine längere Auszeit vom Blitzlichtgewitter. Zwar war der Sänger erst Anfang Februar bei den Grammys 2026 zu sehen, um den Preis für das «Album des Jahres» zu überreichen, doch dort mied er den Teppich und betrat die Arena ungesehen durch den Hintereingang. Sein Erscheinen in Manchester markiert daher das offizielle Ende seiner dreijährigen Red–Carpet–Pause.