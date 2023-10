Harry Styles ist Grossbritanniens reichster Jungstar unter 30

Die 150–Millionen–Pfund–Marke durchbrochen

Zwei Jahre lang hat Harry Styles die Welt mit seiner «Love on Tour» beglückt und nicht nur weibliche Fans in aller Welt verzückt. Vor kurzem bezeichnete ihn das legendäre «Rolling Stone»–Magazin sogar als neuen «King of Pop», was nicht nur bei Michael Jacksons Familie für Diskussionen sorgte. Sein Vermögen hat der derzeit begehrteste Sänger des Planeten jedoch nicht nur mit seinen musikalischen Erfolgen angehäuft.