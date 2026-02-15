Harry Styles: Nach dem Aus von One Direction fühlte er sich «einsam»

Er spürt «pure Freiheit»

Seine rund zweijährige Auszeit sei «unglaublich intensiv» gewesen und habe ihm ein neues Selbstverständnis gegeben. «Ich hatte immer gedacht oder gehofft, dass ich jemand bin, der die Dopamin–Kicks, die dieser Job oft mit sich bringt, nicht braucht.» Es sei aber schon immer seine Angst gewesen, dass er die Bühne vermisse. «Mein Leben so zu leben, dass ich mich selbst abseits dieser Welt wirklich mögen konnte, war unglaublich bereichernd für mich.» Diese Erkenntnis habe «zweifellos» seine Arbeit an seinem neuen Album beeinflusst, «weil sie aus einem Gefühl purer Freiheit entsprang».