Harry Styles: Netflix zeigt exklusives Konzert-Special

Neues Kapitel nach «Harry's House»

Das neue Album erscheint fast vier Jahre nach dem international gefeierten Vorgänger «Harry's House», für welches der britische Künstler im Jahr 2023 den Grammy für das «Album des Jahres» erhielt. Das aktuelle Werk wird als sehr persönliches Statement beschrieben, bei dem Styles erneut mit seinem langjährigen Kollaborateur Kid Harpoon zusammengearbeitet hat. Die Single «Aperture» gibt dabei die experimentelle und abenteuerliche Richtung vor, die das gesamte Album prägen dürfte.