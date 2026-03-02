Harry Styles: Netflix zeigt exklusives Konzert-Special

Bald hat das Warten ein Ende: Am Freitag veröffentlicht Harry Styles (32) sein lang ersehntes viertes Studioalbum – das erste seit vier Jahren. Zeitgleich mit dem Erscheinen von «Kiss All The Time. Disco, Occasionally» hat der Streamingdienst Netflix nun ein Konzert–Special mit dem Titel «One Night in Manchester» angekündigt.
Die erste Live–Performance zu Styles' viertem Studioalbum wird demnach am 6. März im renommierten Co–op Live in Manchester aufgezeichnet. Ab Sonntag, den 8. März, um 20:00 Uhr deutscher Zeit wird das Special dann exklusiv bei Netflix abrufbar sein. Der Sänger bestätigte die News mit einem kurzen Clip auf Instagram.
Neues Kapitel nach «Harry's House»
Das neue Album erscheint fast vier Jahre nach dem international gefeierten Vorgänger «Harry's House», für welches der britische Künstler im Jahr 2023 den Grammy für das «Album des Jahres» erhielt. Das aktuelle Werk wird als sehr persönliches Statement beschrieben, bei dem Styles erneut mit seinem langjährigen Kollaborateur Kid Harpoon zusammengearbeitet hat. Die Single «Aperture» gibt dabei die experimentelle und abenteuerliche Richtung vor, die das gesamte Album prägen dürfte.
Seit dem Beginn seiner Solokarriere im Jahr 2017 hat sich Harry Styles als eine der einflussreichsten Stimmen der modernen Popkultur etabliert. Sein letztes Album erreichte in 28 Ländern die Spitze der Charts, während die Single «As It Was» historische Rekorde in den Billboard–Charts aufstellte. Parallel zur Veröffentlichung des neuen Materials wird Styles im Jahr 2026 im Rahmen seiner weltweiten «Together, Together»–Tournee auf die Bühne zurückkehren.