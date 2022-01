Harry Styles soll erstmals beim Glastonbury-Festival auftreten

Harry Styles (27) soll diesen Sommer erstmals beim Glastonbury Festival im Südwesten Englands auftreten. Wie die «Mail Online» berichtet, soll der Sänger zwischen 22. und 26. Juni 2022 auf der Pyramid Stage performen. Perfektes Timing: Der «Watermelon Sugar»-Sänger geht zwar ab 11. Juni auf Tour durch Grossbritannien, Europa und Südamerika. Zwischen einem Auftritt in Dublin am 22. Juni und einem Konzert in Hamburg am 26. Juni wäre jedoch genug Zeit für eine Performance in Glastonbury.