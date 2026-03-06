Harry Styles sorgt mit neuem Musikvideo für One-Direction-Nostalgie

Auch im Video zu ihrem Hit «Steal My Girl» nutzte die Band ein ähnliches Konzept wie Styles nun in «American Girls»: In dem Musikvideo von 2014 wurden die Bandmitglieder von Danny DeVito durch ein bizarres Wüstenset geführt. Hinter den Kulissen interagierten sie mit verschiedenen Komparsen. Harry Styles tut dies in seinem neuen Musikvideo ebenfalls, wobei er die Meta–Ebene des Filmdrehs noch weiter treibt. Während er in «Steal My Girl» noch Anweisungen entgegennahm, zeigt er sich heute im Regiestuhl als jemand, der die Fäden am Set selbst in der Hand hält und die Künstlichkeit der Hollywood–Klischees bewusst entlarvt.