Harry Styles toppt zum dritten Mal die Charts

Harry Styles (32) steht erneut an der Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Mit seinem neuen Album «Kiss All The Time. Disco, Occasionally.» landet der britische Sänger zum dritten Mal auf Platz eins. Die Spitzenposition belegte er zuvor bereits mit seinem Song «As It Was» und dem dazugehörigen Album «Harry's House» von 2022. Sein neues Werk erzielte hierzulande die stärkste Startwoche seit fünf Monaten. Zudem wurde kein Album am Erscheinungstag seit Oktober öfter gestreamt. Insgesamt kommt der Ex–One–Direction–Star auf mehr als 500 Wochen in den Charts.