Harry Styles und Zoë Kravitz: Nach Monaten wieder zusammen gesichtet

Moderation bei «Saturday Night Live» steht bevor

Der frühere One–Direction–Star hält sich derzeit nicht nur aus privaten Gründen im Big Apple auf. Am kommenden Wochenende wird er die Comedy–Show «Saturday Night Live» präsentieren. Bereits in der vergangenen Ausgabe sass der 32–Jährige überraschend im Publikum und verfolgte die Moderation von Ryan Gosling (45). Als der Schauspieler Harry Styles in der ersten Reihe entdeckte, erklärte der Sänger: «Ich hoste nächste Woche, und es ist schon eine Weile her – ich wollte einfach zuschauen und ein Gefühl dafür kriegen.» Daraufhin entgegnete Gosling: «So professionell, das ist grossartig.» Es sei nur schade, dass ihn niemand über den prominenten Besucher informiert habe.