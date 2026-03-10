Harry Styles und Zoë Kravitz: Nach Monaten wieder zusammen gesichtet

Seit Dezember gab es keine gemeinsamen Fotos von Harry Styles (32) und Zoë Kravitz (37). Jetzt wurden der Sänger und die Schauspielerin jedoch zusammen in New York City gesichtet. Sie seien «immer noch ein Paar», schlussfolgerte «Just Jared».
Verlobungsgerüchte im Dezember
Am Montag stiegen die beiden Stars aus einem schwarzen Geländewagen und besuchten das New Yorker Restaurant «Chez Margaux» in Manhattan. Gekleidet waren sie leger: Kravitz trug ein helles Kleid unter einem dunklen Mantel und schützte sich mit Kappe und Sonnenbrille. Styles erschien in Blue Jeans, Kapuzenpullover, blauer Jacke und einer Sonnenbrille mit hellem Rand.
Seit August gibt es Gerüchte um die beiden Stars, die eine Beziehung nie bestätigt haben. Sie wurden jedoch schon häufig Arm in Arm zusammen fotografiert – etwa in Rom, London und Berlin. Im Dezember kursierten sogar Gerüchte, der Sänger und die Schauspielerin hätten sich bereits verlobt. Seitdem waren sie quasi abgetaucht und nicht mehr zusammen fotografiert worden.
Moderation bei «Saturday Night Live» steht bevor
Der frühere One–Direction–Star hält sich derzeit nicht nur aus privaten Gründen im Big Apple auf. Am kommenden Wochenende wird er die Comedy–Show «Saturday Night Live» präsentieren. Bereits in der vergangenen Ausgabe sass der 32–Jährige überraschend im Publikum und verfolgte die Moderation von Ryan Gosling (45). Als der Schauspieler Harry Styles in der ersten Reihe entdeckte, erklärte der Sänger: «Ich hoste nächste Woche, und es ist schon eine Weile her – ich wollte einfach zuschauen und ein Gefühl dafür kriegen.» Daraufhin entgegnete Gosling: «So professionell, das ist grossartig.» Es sei nur schade, dass ihn niemand über den prominenten Besucher informiert habe.
Harry Styles startet nach einer längeren Pause in diesem Jahr wieder durch. Er bewirbt derzeit sein neues Album «Kiss All the Time. Disco, Occasionally.», das am 6. März erschienen ist. Von Mai bis Dezember wird er zudem auf Welttournee gehen.