Harry Styles und Zoë Kravitz spazieren händchenhaltend durch Rom

Harry Styles (31) und Zoë Kravitz (36) sind erneut zusammen gesichtet worden. Von «Page Six» veröffentlichte Fotos zeigen den Sänger und die Schauspielerin, wie sie Hand in Hand durch die Strassen Roms schlendern. Auf einem Bild legt Kravitz ihren Kopf auf die Schulter des Musikers.
Für den Spaziergang wählte die Tochter von Rockmusiker Lenny Kravitz (61) ein legeres Outfit. Sie kombinierte einen kurzen Mantel in Grau zu einem dunkelblauen Cardigan, einer hellen Hose und schwarzen Loafer. Dazu band sie sich einen schwarzen Schal um den Kopf und setzte eine Sonnenbrille auf. Styles trug einen Trenchcoat, einen dunklen Pullover und eine passende Hose. Weisse Sneaker, eine Beanie–Mütze und eine Sonnenbrille rundeten den Look ab.
Harry Styles traf bereits Papa Lenny Kravitz
Im August waren die beiden erstmals zusammen fotografiert worden. Arm in Arm spazierten sie damals durch Rom. Seitdem halten sich Spekulationen über eine mögliche Romanze hartnäckig. Inzwischen soll es zwischen Styles und Kravitz «ernster» geworden sein, wie ein Insider der Boulevardzeitung «The Sun» im Oktober berichtete. Sie hätten eine «echte Verbindung», behauptete die Quelle und sprach von «Liebe».
Styles traf sogar schon Kravitz' Vater. Im September wurden Harry Styles sowie Zoë und Lenny Kravitz bei einem Mittagessen in New York City gesichtet. Der Rocksänger soll einen positiven Eindruck gewonnen haben. «Lenny ist sehr beschützend, aber es schien, als hätte er Harry wirklich gemocht», sagte eine Quelle dem «People»–Magazin. «Harry wirkte höflich, bodenständig und wirklich daran interessiert, die Familie kennenzulernen». Lenny Kravitz soll zudem den Eindruck gehabt haben, dass Styles seine Tochter respektiert. Das sei ihm besonders wichtig.
Sie halten sich bedeckt
Zu ihrer angeblichen Romanze äusserten sich Harry Styles und Zoë Kravitz bislang nicht. Bis Mai 2024 war Styles mit Schauspielerin Taylor Russell (31) liiert. Zoë Kravitz war bis Oktober 2024 rund ein Jahr mit Channing Tatum (45) verlobt. Auch eine zweijährige Ehe liegt hinter ihr: 2021 wurde ihre Ehe mit Karl Glusman (37) geschieden.