Harry Styles und Zoë Kravitz spazieren händchenhaltend durch Rom

Styles traf sogar schon Kravitz' Vater. Im September wurden Harry Styles sowie Zoë und Lenny Kravitz bei einem Mittagessen in New York City gesichtet. Der Rocksänger soll einen positiven Eindruck gewonnen haben. «Lenny ist sehr beschützend, aber es schien, als hätte er Harry wirklich gemocht», sagte eine Quelle dem «People»–Magazin. «Harry wirkte höflich, bodenständig und wirklich daran interessiert, die Familie kennenzulernen». Lenny Kravitz soll zudem den Eindruck gehabt haben, dass Styles seine Tochter respektiert. Das sei ihm besonders wichtig.