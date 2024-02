Harry Styles wird 30: Vom rauschenden Fest zur verdienten Pause

Von der Boyband zum Solo–Star

Harry Edward Styles wurde 1994 in Redditch in der Grafschaft Worcestershire geboren. Nach der Trennung seiner Eltern lebte er mit seiner Mutter Anne Twist (56) und der älteren Schwester Gemma Styles (33) in Holmes Chapel. 2010 legte eine Castingshow–Teilnahme den Grundstein seiner Musikkarriere. In «The X Factor» wurde er zum Mitglied der Boyband One Direction. Gemeinsam mit Liam Payne (30), Niall Horan (30), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31) belegte er in der britischen Show den dritten Platz. Die Band unterschrieb einen Plattenvertrag mit Sony Music und veröffentlichte 2011 das Album «Up All Night». Mit Songs wie «What Makes You Beautiful», «Gotta Be You» oder «One Thing» und der Platte hatte One Direction anfangs vor allem in der Heimat Grossbritannien und den USA Erfolge und die Mitglieder wurden als Teenie–Schwärme angehimmelt. Das zweite Album «Take Me Home» konnte dann auch in deutschsprachigen Ländern in den Charts Topplatzierungen einfahren.