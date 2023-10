Harry und Meghan bei den Invictus Games: Diese Fotos kennt niemand

Ein Bild etwa zeigt Prinz Harry beim Proben seiner Rede auf der Bühne. In Chino und T–Shirt gekleidet steht er vor den noch leeren Rängen und spricht in sein Mikrofon. Einzig seine Ehefrau Meghan, die Harry in den letzten Tagen in Deutschland während der Veranstaltung zur Seite stand, hat in der vordersten Reihe Platz genommen. Mit verschränkten Beinen lauscht sie seinem Vortrag. «Ein schöner Moment aus diesem Jahr», schreibt der Fotograf dazu.