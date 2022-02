Harry und Meghan bei den NAACP Image Awards: «Wir sind sehr stolz!»

Durch die Arbeit ihrer Archewell Foundation hätten sie zum einen die Covid-19-Pandemie bekämpft und ausserdem Aufmerksamkeit auf die Black-Lives-Matter-Bewegung gelenkt, hiess es in der Begründung der Jury. Die NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) wurde 1909 in New York City gegründet. Sie ist eine der ältesten und einflussreichsten Bürgerrechtsorganisationen der USA.